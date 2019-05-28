Два человека погибли в ДТП в Московской области

Два автомобиля столкнулись на Старосимферопольском в Московской области. Сообщается не менее чем о двух погибших и одном пострадавшем.

По данным МВД, на 85-м км трассы произошло лобовое столкновение Daewoo Matiz Nissan Qashqai. Смертельные травмы получили оба водителя иномарок. В больницу был доставлен пассажир Nissan. Об этом сообщает интернет-портал «Подмосковье сегодня».

По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства столкновения.

Ранее сообщалось, что в Тамбовской области при столкновении автомобиля «ВАЗ» и встречного грузовика четыре человека, в том числе один ребенок, получили травмы.