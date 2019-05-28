Число пострадавших в ДТП с китайскими туристами в Приморье возросло до 19

Число пострадавших в результате ДТП с китайскими туристами в Приморье возросло до 19, все они госпитализированы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Ранее сообщалось о 13 пострадавших и двух погибших. Среди жертв — водитель туристического автобуса. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа отдела полиции, бригада медиков, МЧС.

ДТП произошло утром во вторник, 28 мая, на 665-м километре трассы Хабаровск–Владивосток. Водитель автобуса KIA съехал с дороги, после чего транспортное средство опрокинулось. По предварительной информации, во время движения мужчине стало плохо. В туристической компании «Диалог народов», осуществлявшей перевозку, рассказали, что у шофера был большой стаж работы, он проходил перед рейсом все необходимые проверки.

В автобусе находились 45 человек, в том числе 43 гражданина Китая.