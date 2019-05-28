В России появится сервис выявления дорог с высоким риском ДТП

В октябре 2021 года в России планируют запустить сервис по выявлению дорог с высоким риском возникновения дорожно-транспортных происшествий, сообщает 28 мая «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу рабочей группы Национальной технологической инициативы (НТИ) «Автонет».

Сервис поможет выявить опасные участки дорог, предупредить о них водителей и разработать план по снижению риска аварий.

Анализировать состояние на трассах будут с помощью обработки данных о ДТП и выявлении характерных признаков дорожной обстановки.

«Сейчас под аварийно опасным участком понимается территория дороги, не превышающая 1 тыс. м, на которой произошло большое количество ДТП в течение года. Это причиняет колоссальный ущерб водителям, экономике, госорганам», — отметил представитель «Автонет».

Сервис поможет определить аварийный участок дороги с помощью искусственного интеллекта. Сбор данных будет производиться с телематических платформ автомобилей. При этом необязательно должно случиться ДТП: достаточно экстренного срабатывания ABS или применения резкого торможения.

Также данные планируют получать из системы экстренного реагирования ЭРА-ГЛОНАСС.

23 мая сообщалось, что в РФ заработает сервис по выявлению лишенных прав автомобилистов.