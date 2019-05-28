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«Роскачество» озвучило правила выбора мороженого

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В «Роскачестве» рассказали, на что стоит обратить внимание при покупке мороженого. Хорошо закалённая мороженая масса всегда должна быть плотной консистенции. Продукт должен быть равномерного цвета и формы. Наличие на шоколадной глазури белого налёта говорит о неправильном хранении. Если мороженое покрыто кристалликами льда — оно проходило повторную заморозку. По госстандарту в основе должны быть молоко или сливки — более 40% состава, сливочное масло и яйца, а также натуральные ароматизаторы и стабилизаторы.

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