«Роскачество» озвучило правила выбора мороженого

В «Роскачестве» рассказали, на что стоит обратить внимание при покупке мороженого. Хорошо закалённая мороженая масса всегда должна быть плотной консистенции. Продукт должен быть равномерного цвета и формы. Наличие на шоколадной глазури белого налёта говорит о неправильном хранении. Если мороженое покрыто кристалликами льда — оно проходило повторную заморозку. По госстандарту в основе должны быть молоко или сливки — более 40% состава, сливочное масло и яйца, а также натуральные ароматизаторы и стабилизаторы.