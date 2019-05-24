Российские глазированные сырки не прошли проверку Роскачества

В РФ не смогли найти глазированного сырка, достойного Знака качества. Специалисты проверили 29 отечественных производителей молочного десерта. Продукт оценивали по вкусу, форме, цвету и качеству глазури. Кроме того, сырки проверили на наличие загустителей, консервантов и микроорганизмов. Вместо джема в шести образцах обнаружили плесень и кишечную палочку. В 15 сырках оказалось превышено содержание дрожжей, ещё в восьми нашли много консервантов.