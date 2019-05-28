МВД проверило работу компании попавшего в ДТП в Приморье автобуса

В работе компании-перевозчика, автобус которой стал участником ДТП в Приморском крае, не выявлены нарушения. Об этом говорится в сообщении, опубликованном во вторник, 28 мая, на сайте регионального управления МВД.

«Путевой лист, отметки о прохождении предрейсового медицинского и технического осмотров соответствуют установленным требованиям», — отметили в полиции. Автобус марки Кia Grandbird ехал в сторону Владивостока, когда попал в ДТП, говорится в сообщении.

В салоне транспортного средства находились китайские туристы, они прибыли в Приморье в рамках межправительственного соглашения между РФ и КНР об обмене туристскими группами. В результате аварии два человека погибли.

Один человек доставлен в Уссурийскую городскую больницу с черепно-мозговой травмой, еще 19 находятся в состоянии средней и легкой степени тяжести.