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МВД проверило работу компании попавшего в ДТП в Приморье автобуса

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Фото: ТАСС/ГИБДД Приморского края
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В работе компании-перевозчика, автобус которой стал участником ДТП в Приморском крае, не выявлены нарушения. Об этом говорится в сообщении, опубликованном во вторник, 28 мая, на сайте регионального управления МВД.

«Путевой лист, отметки о прохождении предрейсового медицинского и технического осмотров соответствуют установленным требованиям», — отметили в полиции. Автобус марки Кia Grandbird ехал в сторону Владивостока, когда попал в ДТП, говорится в сообщении.

В салоне транспортного средства находились китайские туристы, они прибыли в Приморье в рамках межправительственного соглашения между РФ и КНР об обмене туристскими группами. В результате аварии два человека погибли.

Один человек доставлен в Уссурийскую городскую больницу с черепно-мозговой травмой, еще 19 находятся в состоянии средней и легкой степени тяжести.

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