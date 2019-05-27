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Водитель сбил ребенка и покатал его по городу вместо госпитализации

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Неизвестный водитель сбил 12-летнего мальчика, который в Обнинске переходил проезжую часть по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора.

Инцидент произошел 23 мая на проспекте Маркса, пишет KalugaNews. Как рассказали очевидцы, мужчина погрузил пострадавшего в автомобиль и увез с места аварии. Нескольким людям он сообщил, что повезет ребенка в больницу, но, как оказалось, долго катал его по городу и высадил возле школы №9.

Возле учебного заведения мальчика нашла мама. У него были ушибы, ссадины и разбитое колено. К тому же ребенок был в шоке, несколько раз терял сознание и не мог объяснить, что с ним произошло. Его госпитализировали.

Сейчас злоумышленник объявлен в розыск. Как уточнили в ГИБДД по Калужской области, он, предположительно, находится за рулем иномарки бело-серебристого цвета.

Ранее сообщалось, что сын экс-сенатора Амира Галлямова сбил инспектора ДПС под воздействием наркотиков.

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