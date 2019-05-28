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Автобус с китайскими туристами попал в ДТП в Приморье

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Фото: РЕН ТВ
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Два человека погибли в Приморье в результате ДТП с автобусом, который перевозил туристов из Китая. Об этом во вторник, 28 мая, заявили власти региона.

«Под Уссурийском перевернулся автобус с китайскими туристами, прибывшими в Приморье в рамках межправительственного соглашения между РФ и КНР об обмене туристскими группами. Всего в автобусе находились 45 человек. В результате ДТП два человека погибли, один из них — водитель», — говорится в сообщении властей, которое приводит ТАСС.

По имеющейся информации, детей среди пострадавших нет. Уточняется, что один человек доставлен в Уссурийскую городскую больницу с черепно-мозговой травмой, еще 12 находятся в состоянии средней и легкой степени тяжести.

Как рассказали агентству в ГИБДД России, предварительная причина аварии — плохое самочувствие водителя.

Видеозапись с места инцидента опубликовал телеканал РЕН ТВ.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

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