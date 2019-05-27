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Девять полицейских погибли в ДТП в Египте

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Фото: youm7.com
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Девять полицейских погибли в Египте в результате аварии к северо-востоку от Каира, сообщает в воскресенье, 26 мая, Al Youm As Sabia.

По информации портала, автомобиль, в котором находились сотрудники сил правопорядка, врезался в грузовик и затем загорелся. Полицейские из машины выбраться не смогли. По предварительным данным, ДТП произошло из-за нарушения правил дорожного движения.

Как отмечает РБК, правоохранители направлялись к месту службы в регион Северный Синай, где в течение последних лет полиция и армия проводят антитеррористическую операцию.

5 марта шесть человек погибли в ДТП с участием двух маршрутных автобусов и грузовика в Египте. Еще 32 человека получили травмы разной степени тяжести.

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