Задержанных в Египте украинских моряков отправили на родину

Часть украинских моряков с задержанного в Египте танкера Sea Shark возвращаются на родину. Еще одна группа вернется домой 27 мая, сообщил в воскресенье, 26 мая, замглавы департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.

«Работаем над тем, чтобы все украинские моряки как можно скорее вернулись домой», — написал Кирилич в Twitter.

Военно-морские силы Египта задержали Sea Shark в декабре 2018 года после того, как судно вошло в территориальные воды государства. Судовладельцу предъявили иск на $56 млн.

Как сообщили 19 мая в украинском фонде «Ассоль», который оказывает поддержку морякам и их семьям, судно пересекло границу Египта непреднамеренно.

В команду танкера входят 17 граждан Украины, два россиянина, а также выходцы из Азербайджана, Индии, Филиппин и Шри-Ланки.

Одного из россиян впоследствии освободили и разместили в гостинице в ожидании возвращения на родину. Второго гражданина России перевезли на военную базу в Суэц, там он ожидает решения египетских ВМС об освобождении.