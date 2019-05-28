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Летевший в Москву Boeing экстренно приземлился в аэропорту Иркутска

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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Самолет Boeing 737, направлявшийся из Благовещенска в Москву, совершил экстренную посадку. На борту лайнера компании «Северный ветер» (Nordwind) находятся 149 пассажиров.

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Самолет сел в Иркутске в 15:30 (10:30 мск), сообщает «Aif.ru». Возможной причиной посадки сначала назвали отказ высотометра, однако позже в пресс-службе авиакомпании опровергли эту информацию.

«Подозрение на техническую неисправность самолета, из-за которого командир экипажа принял решение о посадке, не подтвердилось. Всё оборудование работает без сбоев», — сообщил информагентству «Интерфакс» представитель компании.

По данным агентства «Москва», авиакомпания приняла решение о вылете борта в Москву. Пассажирам во время ожидания вылета предоставили напитки и горячее питание.

26 мая самолет, летевший из Пекина в Санкт-Петербург, совершил экстренную посадку в аэропорту Пулково (Санкт-Петербург). Причиной экстренного приземления стал отказ двигателей. Посадка прошла благополучно, никто из пассажиров не пострадал.

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