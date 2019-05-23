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Самолет экстренно сел в Сыктывкаре из-за отказа генератора

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Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
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Пассажирский самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Сыктывкара из-за отказа генератора. Как сообщает РЕН ТВ, инцидент произошел накануне вечером, 22 мая.

По данным телеканала, лайнер направлялся из Санкт-Петербурга в Сургут. Он благополучно приземлился в Сыктывкаре, пострадавших в результате экстренной посадки нет.

Как уточняет Пятый канал, речь идет о Boeing-737 авиакомпании Utair. На его борту находились 45 пассажиров и пять членов экипажа.

15 мая грузовой Boeing экстренно сел в Красноярске из-за отказа двигателя. В Западно-Сибирской транспортной прокуратуре агентству рассказали, что на борту самолета, летевшего из Шанхая в Москву, находились три члена экипажа.

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