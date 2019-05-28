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В Саратовской области задержан напавший на девочку с топором подросток

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В Саратовской области задержали семиклассника, который напал на сверстницу с топором. 12-летняя девочка получила травму головы, ее прооперировали в одной из больниц Вольска.

Как сообщает портал «Вольск.ру» во вторник, 28 мая, инцидент произошел школе № 4 поселка Большевик. 15-летний юноша помимо топора принес в школу бутылку с зажигательной смесью и бросил ее под дверь кабинета, в котором ученики сдавали экзамен. Затем, убегая по лестнице, он напал на ученицу шестого класса.

Сообщается, что злоумышленника задержал другой ученик. Пострадавшую девочку забрал борт санавиации, а ученика седьмого класса передали полицейским, сейчас с ним ведется работа. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства случившегося.

Как уточнили в пресс-службе областного управления Следственного комитета России, в данный момент ведется доследственная проверка.

27 мая в Польше 18-летний молодой человек открыл стрельбу в школе, где раньше учился. Пострадали работник учебного заведения и 11-летняя девочка. Нападавшего задержала полиция.

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