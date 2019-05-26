На директора якутской школы напали с ножом, мужчина госпитализирован, сообщает «РИА Новости» в воскресенье, 26 мая.

По информации агентства, инцидент произошел на одной из центральных улиц села Борогонцы Усть-Алданского района в ночь на субботу, 25 мая.

По предварительным данным, к нападению могут быть причастны несовершеннолетние лица. Как отмечается, директор хотел остановить группу ребят, которые избивали человека.

«Сейчас (он — Ред.) находится в послеоперационной реанимации. Состояние стабильное», — сообщила главврач центральной больницы Усть-Алданского района Анна Петрова.

По ее словам, мужчина пребывает в сознании, он в состоянии говорить. В понедельник его уже могут перевести в палату стационара.

По факту нападения правоохранительные органы возбудили уголовное дело.

23 мая полицейские в Подмосковье задержали священника, подозреваемого в нападении с ножом на одного из монахов Троице-Сергиевой лавры.