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Два человека ранены в результате нападения в польской школе

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Фото: Bartosz Andrzejewski/Gorąca Linia RMF FM
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Два человека пострадали в результате стрельбы в школе № 1 в польском городе Бжесць-Куявский, сообщает 27 мая RMF FM. Ранения получили 11-летняя девочка и сотрудник учебного заведения, в настоящий момент их жизни ничего не угрожает.

Нападение на школу устроил 18-летний бывший ученик. Он принес в здание ружье и петарду и открыл стрельбу.

По данным радиостанции, стрельбу и взрывы устроил 18-летний молодой человек, который ранее учился в данном учебном заведении. Отмечается, что злоумышленник недавно покинул психиатрическую больницу, где проходил лечение. Полиция задержала нападавшего.

Власти города сообщили, что ситуация под контролем. Родители уже забрали всех детей из школы.

4 апреля в Польше поезд сбил машину скорой помощи, застрявшую на железнодорожном переезде. Водитель «скорой» пытался проскочить переезд, несмотря на запрещающий сигнал, и оказался блокирован шлагбаумом прямо на путях. Он пытался развернуться и съехать с рельсов, но не успел. По предварительным данным, в результате происшествия погибли два человека.

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