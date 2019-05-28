Появилось видео учений ВМС Украины в Азовском море

Видео учений военно-морских сил Украины в Азовском море появилось в Сети. Об этом во вторник, 28 мая, сообщает «Страна.UA» со ссылкой на пресс-службу операции объединенных сил.

В учениях приняли участие экипажи малых бронированных катеров «Кременчуг» и «Лубны». Их маневры проводились при поддержке береговой авиации, в частности вертолета Ми-14 морской авиационной бригады Украины.

Как пишет «Газета.ру», в ходе учений украинские моряки отработали тактическое маневрирование. Помимо этого, военные использовали цифровые средства радиоэлектронной борьбы для атаки на морскую цель, а также провели тренировки по противовоздушной обороне и связи.

Ранее в мае украинский ракетный катер «Прилуки» провел совместные тренировки с британским кораблем-разведчиком Echo в Черном море.

Отношения между Киевом и Москвой в очередной раз обострились после того, как 25 ноября корабли «Бердянск», «Яны Капу» и «Никополь» ВМС Украины вторглись в российские территориальные воды в Черном море. На требования погранслужбы ФСБ остановиться они не отреагировали. В результате российским военным пришлось применить силу.

Украинские моряки были задержаны, возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное пересечение госграницы».