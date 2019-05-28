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ФК «Амкар» исключили из списка членов РФС

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Фото: РИА Новости/Игорь Катаев
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Пермский футбольный клуб «Амкар», который выступал в премьер-лиге до сезона-2017/18 включительно, исключили из состава Российского футбольного союза (РФС). Соответствующее решение было принято 28 мая заседании конференции РФС.

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«Амкар» в сезоне-2017/18 занял 13-ю строчку в чемпионате России и сохранил место в Премьер-лиге по итогам стыковых игр, но в июне 2018 года было объявлено о прекращении существования клуба.

В ноябре прошлого года Арбитражный суд Пермского края удовлетворил заявление о признании «Амкара» банкротом. По данным RNS, совокупный долг клуба составляет 540 млн рублей.

За его исключение свои голоса отдали 96% делегатов конференции, пишет RT. Помимо «Амкара» из числа членов РФС исключили женский ФК «Россиянка», объединившийся с женским ЦСКА, а также «Днепр» (Смоленск) и «Смену» (Комсомольск-на-Амуре) — оба клуба Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) не смогли доиграть первенство из-за финансовых проблем.

Вместе с тем, 96% делегатов проголосовали за включение в состав РФС казанского ФК «Рубин». В марте 2018 года он сменил юридический статус с муниципального автономного учреждения на ООО, получив лицензию как частное предприятие.

24 мая сообщалось, что РФС рассмотрит вопрос о расширении премьер-лиги до 18 команд.

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