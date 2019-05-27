РПЛ запретит клубам играть на чужих стадионах

Российские футбольные клубы, не имеющие собственные стадионы, не допустят до участия в Российской премьер-лиге (РПЛ). Об этом 27 мая заявил глава РПЛ Сергей Прядкин.

По его словам, к сезону-2020/21 также будут ужесточены требования к клубам по финансированию и комфорту стадионов. В указанном сезоне вышедший в премьер-лигу ФК «Тамбов» станет последним, кто сможет использовать арену из числа построенных к ЧМ-2018 в качестве домашнего стадиона, пишет RT. В данном случае клуб заявил «Мордовия-Арену» в Саранске.

Глава РПЛ отметил, что «Тамбову» разрешили играть не на своем стадионе, поскольку отсутствовал соответствующий параграф, который внесут в процедуру лицензирования в ближайшее время.

«Если клуб не готов, то клуб не будет допущен к участию чемпионата. Это позиция президента РФС. Если нет инфраструктуры, то не надо ставить задачу по выходу в РПЛ», — приводит «Спорт-Экспресс» слова Прядкина.

12 мая сообщалось, что петербургскому «Зениту» вручили Кубок чемпионов России по футболу, а также золотые медали за победу в Российской премьер-лиге в сезоне-2018/19.