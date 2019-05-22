Чалов стал лучшим футболистом 29-го тура РПЛ

Нападающий столичного ФК ЦСКА Федор Чалов назван лучшим футболистом 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщили в пресс-службе лиги 22 мая.

Чалов забил единственный мяч в домашнем матче против грозненского «Ахмата» (1:0), пробив по пенальти. Этот гол стал для 21-летнего игрока 13-м в сезоне. Также за тур до завершения турнира он единолично возглавил гонку бомбардиров в РПЛ.

Голосование за лучшего футболиста тура РПЛ проходит в соцсети «ВКонтакте» совместно с телеканалами «Матч» и «Матч Премьер». За Чалова свои голоса отдали 49,42% зрителей (6860 человек), пишет RT.

Второе место досталось полузащитнику московского «Локомотива» Антону Миранчуку (15,42%) за дубль в гостевом матче против «Урала» (2:2), третье — парагвайскому полузащитнику столичного «Спартака» Лоренсо Мельгарехо (10,88%), забившему победный мяч в выездной игре против самарских «Крыльев Советов» (2:1).