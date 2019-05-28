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В УЕФА назвали ЧМ-2018 одним из лучших в истории

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Союз европейских футбольных ассоциаций положительно оценил проведение Россией чемпионата мира в 2018 году. Об этом во вторник, 28 мая, заявила глава департамента УЕФА по внешним связям Ева Паске в ходе своего выступления на очередной конференции Российского футбольного союза (РФС).

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«Кубок мира 2018 года был одним из самых лучших. Не только организация турнира была отличной, но и выступление вашей сборной. Это результат работы не только РФС, но и регионов, работы с молодыми игроками и кадрами», — цитирует Паске «Интерфакс».

В феврале президент России Владимир Путин заявлял, что высокий уровень безопасности в России стал визитной карточкой чемпионата мира по футболу в 2018 году.

Соревнование проходило в России с 14 июня по 15 июля. Национальная сборная прошла в четвертьфинал первенства, но уступила команде Хорватии.

В феврале сообщалось, что Международная федерация футбола выделит около $60 млн на программу наследия чемпионата мира 2018 года.

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