В УЕФА назвали ЧМ-2018 одним из лучших в истории

Союз европейских футбольных ассоциаций положительно оценил проведение Россией чемпионата мира в 2018 году. Об этом во вторник, 28 мая, заявила глава департамента УЕФА по внешним связям Ева Паске в ходе своего выступления на очередной конференции Российского футбольного союза (РФС).

«Кубок мира 2018 года был одним из самых лучших. Не только организация турнира была отличной, но и выступление вашей сборной. Это результат работы не только РФС, но и регионов, работы с молодыми игроками и кадрами», — цитирует Паске «Интерфакс».

В феврале президент России Владимир Путин заявлял, что высокий уровень безопасности в России стал визитной карточкой чемпионата мира по футболу в 2018 году.

Соревнование проходило в России с 14 июня по 15 июля. Национальная сборная прошла в четвертьфинал первенства, но уступила команде Хорватии.

В феврале сообщалось, что Международная федерация футбола выделит около $60 млн на программу наследия чемпионата мира 2018 года.