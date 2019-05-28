Фестиваль колокольного звона соберет в Татарстане звонарей разных стран

В поселке Алексеевского в Татарстане 1 и 2 июня 2019 года пройдет XVII фестиваль колокольного звона «Алексеевские перезвоны – 2019». В нем примут участие звонари из России, Белоруссии, Украины, а также авторы и исполнители духовной и народной музыки, фольклорные коллективы.

Как отмечает ИА «Татар-информ», тема фестиваля этого года — «Покров и щит Руси святой». На нем прозвучат колокольные звоны различных школ и традиций, казачьи, народные и духовные песни и канты.

2 июня на фестивале отметят престольный праздник — День памяти святителя Алексия Московского. Во время него пройдут божественные литургии и молебны.

Ранее сообщалось, что в Адмиралтейской слободе Казани исследователи Макарьевской церкви нашли храм начала XVIII века. Его могут вернуть РПЦ.