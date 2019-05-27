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Патриарх Кирилл рассказал о строительстве трех храмов в сутки

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Фото: foto.patriarchia.ru
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Русская православная церковь (РПЦ) возводит по три храма в сутки. Об этом в воскресенье, 26 мая, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл после освящения русского храма в Страсбурге.

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По его словам, это происходит не о того, что у церкви много денег, которые «не знаем, на что потратить».

«Народ наш, прошедший через годы атеизма, и умом, и сердцем понял, что без Бога ничего не получается. Все силы в СССР пытались построить счастливую жизнь без Бога, но ничего не получилось. Народ вынес урок: без Бога невозможно построить счастливую жизнь», — цитирует предстоятеля РПЦ «РИА Новости».

Патриарх Кирилл подчеркнул, что в современных условиях, когда люди полностью поглощены решением житейских вопросов, особенно нужно место, где можно почувствовать близость к Богу. Он также отметил необходимость укреплять духовность людей на Западе и выразил надежду, что храм в Страсбурге станет для них таким местом.

Он добавил, что уважает труд папы римского Франциска и католического епископата.

«Полагаю, что мы должны совместно умножать наши усилия на пути свидетельства о Христе, распятом и воскресшем», — заключил глава РПЦ.

Ранее 27 мая сообщалось, что архиепископ Страсбурга (Франция) Люк Равель передал патриарху Московскому и всея Руси частицу мощей святой VI–VII веков Одилии Эльзасской, которая почитается католиками и православными.

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