Патриарх Кирилл призвал ограничить шокирующую подачу современного искусства

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал ограничить шокирующую подачу в современном искусстве, пишет во вторник, 21 мая, ТАСС.

«Некоторые образцы современного искусства направлены не на то, чтобы представлять ту или иную парадигму, а шокировать. Конечно, шок — это тоже своего рода феномен, но очень важно не навредить, и это должно иметь какой-то ограниченный характер», — отметил патриарх.

Он подчеркнул, что произведения искусства должны быть наполнены ценностным содержанием, и назвал очень важной дискуссию о современном искусстве. Кроме того, он призвал представителей сферы культуры не забывать об ответственности за свои действия, так как через их произведения формируется личность.

23 мая состоится пресс-конференция, посвященная 8-й Московской международной биеннале современного искусства. На мероприятии будут объявлены куратор биеннале, тема и сроки ее проведения, условия участия, а также площадка, на которой будет проходить выставка.

Московская международная биеннале современного искусства — один из главных проектов в области современной культуры, который проходит при поддержке Министерства культуры России с 2005 года. В 2016 году произошла перезагрузка проекта: был создан экспертный совет, принимающий все творческие решения.