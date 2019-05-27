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Архиепископ Страсбурга передал патриарху Кириллу мощи святой Одилии

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Фото: ТАСС/Андрей Ермилов
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Архиепископ Страсбурга (Франция) Люк Равель передал патриарху Московскому и всея Руси частицу мощей святой VI–VII веков Одилии Эльзасской, которая почитается католиками и православными.

Церемония передачи прошла в главном католическом соборе Страсбурга Нотр-Даме. В рамках патриаршего визита в этом древнем соборе также прошел концерт хора Киевских духовных школ, пишет «РИА Новости».

Святая Одилия Эльзасская скончалась около 1300 лет назад до разделения Церкви на православную и католическую в 1054 году.

Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил храм Всех Святых, построенный в русском стиле во французском Страсбурге.

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