Якубович рассказал о секретах «Поля чудес»

Ведущий программы «Поле чудес» Леонид Якубович заявил, что никогда не смотрел ее по телевизору и не понимает, как шоу продолжает выходить в эфир на протяжении многих лет. Об этом он рассказал в интервью радиостанции Baltkom.

«Я сам не могу объяснить, как эта штука существует 29 лет. Я сам не понимаю, я ни капельки не шучу. Люди так себя ведут на этой программе, что, вероятно, им комфортно. Какую-то десятую долю я беру на себя, все остальное от бога», — сказал телеведущий, чьи слова приводит «Федеральное агентство новостей».

Якубович отметил, что перед каждой передачей настраивается на то, чтобы дать зрителям и участникам приятные эмоции, однако и сам получает удовольствие от процесса, уточняет «Газета.ру».

«Как только раздается команда «мотор», я обязан, я так живу, я мгновенно получаю от этого удовольствие. Если я перестану получать от этого удовольствие, то вы по глазам определите, что мне это надоело», — заявил он.

По словам ведущего, монтаж лишает программу многих душевных моментов.

«Вся душевность, этот юмор и хохот иногда вырезается, остается вопрос-ответ, что, конечно, снижает настроение программы», — добавил он.

Также Якубович рассказал, что во время записи дети часто не готовы петь и рассказывать стихи в студии, когда родные просят их об этом. Тогда он сам отводит ребенка в коридор и просит сделать это в тихой обстановке.

«Он мне там в коридоре поет, и мы вместе с этой песенкой входим в студию», — сказал телеведущий.

Он добавил, что такие «теплые кусочки» не проходят в эфир.

Ранее Якубович пожаловался на поведение гостей своей передачи, которые после съемок устремляются к угощениям. Ведущий посетовал, что в этот момент его задача сводится к побегу из студии.