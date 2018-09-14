Монеточка поцеловалась с Якубовичем и выиграла мультиварку

Певица Лиза Гырдымова, известная как Монеточка, поучаствовала в шоу «Поле чудес» на Первом канале и выиграла мультиварку. Запись передачи доступна на сайте Первого канала.

Ведущему шоу Леониду Якубовичу певица преподнесла в подарок куклы, которые изображают его и ее саму. После чего ведущий неожиданно поцеловал Монеточку.

Затем певица спела песню «Нет монет».

В свою очередь Якубович поинтересовался, почему она представляется Елизаветой Андреевной, а не Монеточкой. На что Гырдымова ответила, что пришла на шоу как участница, а не артистка.

Певица смогла отгадать слово «паршивый» и прошла в финал.

В июле певица Земфира высказала свое мнение о творчестве Монеточки. По ее мнению, у молодой исполнительницы отличные тексты, но «омерзительный голос».