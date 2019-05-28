Китай полностью прекратил закупку иранской нефти

Китай и еще несколько других стран из опасений попасть под давление санкций со стороны США отказались от поставки иранской нефти. Об этом 27 мая сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Помимо КНР, в число этих государств также вошли Индия, Турция, Южная Корея и Япония. Все они полностью прекратили закупку иранской нефти.

Как отметил член экономической комиссии парламента Ирана Рахима Заре, эти пять стран, а также Тайвань, Греция и Италия приобретали ежедневно в марте этого года 1,6 млн баррелей нефти.

Иранские предприниматели также заявили, что нефть не закупают даже мини-НПЗ из Китая, на которые возлагались надежды.

«У Китая достаточно проблем с США. Они не хотят давать им очередной повод», — цитирует издание слова неназванного источника.

Как сообщалось 25 мая, накануне госсекретарь США Майк Помпео поручил Госдепу одобрить сделки по продаже оружия на $8,1 млрд для противодействия Ирану. В тот же день об отправке дополнительных сил на Ближний Восток объявил президент США Дональд Трамп. По его словам, войска планируют развернуть в регионе в ближайшие недели.