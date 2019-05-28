Прямой эфир

Новоизбранный президент Литвы рассказал о будущих отношениях с Россией

0
Фото: REUTERS/Ints Kalnins
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Отношения Литвы и России в дальнейшем вряд ли поменяются, так как Вильнюс не хочет «предавать» украинских партнеров. Об этом 27 мая заявил новоизбранный литовский лидер, экономист Гитанас Науседа.

При этом в преддверии второго тура выборов Науседа выступал против жесткой риторики с Москвой и заявлял о важности поиска прагматичного подхода в диалоге с Россией.

В понедельник ЦИК Литвы объявила о победе независимого кандидата Науседы на президентских выборах.

На своей первой пресс-конференции в качестве президента он заявил, что Литва намерена наладить отношения с Белоруссией, а также более тесно сотрудничать с Эстонией и Латвией, пишет «Sputnik Литва».

Второй тур выборов президента Литвы прошел 26 мая. Науседа набрал 65,86% голосов, а его оппонент Ингрида Шимоните — 32,86%.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Песков не увидел в действиях Зеленского шагов для улучшения отношений с РФ
Бывший глава МИД Польши раскритиковал Германию за отношение к России

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017