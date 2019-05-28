Новоизбранный президент Литвы рассказал о будущих отношениях с Россией

Отношения Литвы и России в дальнейшем вряд ли поменяются, так как Вильнюс не хочет «предавать» украинских партнеров. Об этом 27 мая заявил новоизбранный литовский лидер, экономист Гитанас Науседа.

При этом в преддверии второго тура выборов Науседа выступал против жесткой риторики с Москвой и заявлял о важности поиска прагматичного подхода в диалоге с Россией.

В понедельник ЦИК Литвы объявила о победе независимого кандидата Науседы на президентских выборах.

На своей первой пресс-конференции в качестве президента он заявил, что Литва намерена наладить отношения с Белоруссией, а также более тесно сотрудничать с Эстонией и Латвией, пишет «Sputnik Литва».

Второй тур выборов президента Литвы прошел 26 мая. Науседа набрал 65,86% голосов, а его оппонент Ингрида Шимоните — 32,86%.