Песков не увидел в действиях Зеленского шагов для улучшения отношений с РФ

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в среду, 22 мая, прокомментировал намерение президента Украины Владимира Зеленского инициировать проведение референдума по вопросу переговоров между Украиной и Россией.

«Конечно, от Киева мы бы ожидали какие-то конкретные шаги. Прежде всего в плане выполнения минских договоренностей. И второе — в плане нормализации отношений с Россией. Мы ждем шагов, но пока мы их не видим», — сказал он.

Песков не ответил на вопрос журналистов о том, симпатична ли Кремлю идея узнать мнение народа, подчеркнув, что «главное, чтобы был толк, а не симпатичность». Кроме того, он отметил, что мирных переговоров между Россией и Украиной быть не может, так как между странами нет вооруженных конфликтов.

О намерении провести референдум Зеленский заявил 21 марта. По его словам, вопросы референдума будут касаться конфликта в Донбассе, в котором, по мнению Киева, участвует Россия. От также отметил, что закон о референдуме является основным направлением деятельности администрации.

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал идею, сказав, что принимать решение по переговорам должен не только народ Украины, но и Россия должна даль свое согласие на это. Кроме того, он считает, что идея референдума призвана обезопасить нового украинского лидера от упреков в предательстве со стороны Порошенко и его сторонников.

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины продолжается с весны 2014 года. Жители региона отказались признавать новую власть, которая сменилась в стране в феврале того же года, и объявили о создании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). В ответ Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию, сменив ее название в апреле 2018 года на операцию объединенных сил.