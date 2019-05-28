В Британии постоянно чихающий кот не может найти себе хозяев

В Великобритании кот по имени Эллиот не может найти себе хозяев из-за хронического ринита. Об этом 27 мая сообщило издание The Independent.

По словам сотрудников приюта, в котором живет кот, предыдущие хозяева отказались от него из-за аллергии. Они отмечают, что многие посетители учреждения сначала обращают внимание на животное, однако узнав о том, что у него хронический ринит, отказываются взять его из-за возможных трат на лекарства.

Как рассказала хозяйка приюта, Эллиот — очень ласковый и «очаровательный парень». Она также не исключила того, что его состояние улучшится, если его заберут.