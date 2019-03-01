Названы самые популярные породы кошек у москвичей

Среди жителей Москвы наибольшей популярностью пользуются бесшерстные породы кошек, а также мейн-куны. Об этом в День кошек, который традиционно отмечается 1 марта, сообщила агентству городских новостей «Москва» президент клуба любителей кошек, эксперт международной категории по всем породам (судья WCF All breed) Людмила Макарова.

«Мейн-куны пока популярны, но по покупательной способности они идут на спад, однако по полярности у москвичей они всё равно на первом месте», — сказала она, добавив, что столичные жители также отдают предпочтение бенгальским породам.

Ранее 1 марта заслуженный артист России Дмитрий Куклачев рассказал россиянам, как порадовать своего питомца в День кошек. По его словам, животное нужно гладить хотя бы 5–10 минут в день, чтобы получить от него взамен огромное количество любви и положительных эмоций. Также Куклачев дал несколько рекомендаций относительно того, как правильно выбрать кошку в приюте или у заводчика. Он подчеркнул, что не вы выбираете ее, а она — вас.