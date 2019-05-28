Куклачев рассказал о начале своей карьеры и образовании Театра кошек

Народный артист РСФСР Юрий Куклачев рассказал о старте своей карьеры и о том, с чего начался Театр кошек.

Артист поделился, что пытался несколько раз поступить в цирковое училище. Однако ему отказали со словами, что между ним и профессией клоуна нет ничего общего. Однако ему такой «приговор» не понравился, и после нескольких лет, проведенных в народном цирке, в 16 лет он стал лучшим клоуном Советского Cоюза в народной самодеятельности.

Куклачев также рассказал, как с супругой принес домой маленького мокрого голодного котенка. После этого у них появилась идея выступать с кошками, которую они поэтапно стали воплощать в жизнь.

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«Запах цирка я впервые почувствовал в конюшне»