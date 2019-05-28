Опубликовано видео прогулки Джона Бон Джови по Красной площади

Американский рок-музыкант и лидер группы Bon Jovi Джон Бон Джови впервые за 30 лет прилетел в Москву и прогулялся по Красной площади, пишет РЕН ТВ.

Певец и другие участники музыкального коллектива ознакомились с достопримечательностями российской столицы.

В пятницу, 31 мая, группа Bon Jovi выступит с концертом на стадионе «Лужники», где сыграет свои легендарные хиты. В марте стало известно, что музыканты также начали работу над новым альбомом.