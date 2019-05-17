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Группа Rammstein выпустила новый альбом после десятилетнего перерыва

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Немецкая рок-группа Rammstein 17 мая впервые за 10 лет представила новый альбом. Об этом сообщается на странице музыкантов в Instagram.

Новая пластинка, которая носит название группы, состоит из 11 композиций, Она уже доступна для прослушивания на платформах «Яндекс.Музыка», Apple Music и Spotify, пишет сайт kp.ru. Примечательно, что новый диск коллектива «утек» в сеть за два дня до официального релиза.

Рок-группу основал в 1994 году Тилль Линдеманн, ставший ее вокалистом. Музыканты причисляют свои работы к жанру индастриал-метал. 29 июля Rammstein выступят в Москве в «Лужниках».

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