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Анна Нетребко даст бесплатный концерт на Дворцовой площади Петербурга

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Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина
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Оперная дива Анна Нетребко и ее супруг Юсуф Эйвазов выступят на концерте «Классика на Дворцовой» в Санкт-Петербурге. Он состоится 26 мая в День города на Дворцовой площади в 21:00. Исполнители станут хедлайнерами концерта.

Услышать их смогут все пришедшие в этот день в центр города. Для того чтобы выступление было хорошо видно, на площади установят огромные экраны. Происходящее на сцене будет сопровождаться световыми и оптическими иллюзиями.

По словам организаторов мероприятия, мировые звезды в седьмой раз соберутся на Дворцовой площади. Помимо Нетребко и Эйвазова, запланировано выступление тенора из США Рене Барбера, баритона Алексея Лаврова, тенора из Мексики Артуро Чакон-Круса, певицы из Италии Марии Мудряк. Они будут петь в сопровождении симфонического оркестра Михайловского театра под руководством Михаила Татарникова, сообщает телеканал «78».

Ранее стала известна программа Фестиваля культуры, который традиционно пройдет в дни Санкт-Петербургского экономического форума.

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