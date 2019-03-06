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Рок-группа Bon Jovi выпустит новый альбом

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Daniel DeSlover
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Американская рок-группа Bon Jovi, которая 31 мая даст свой первый концерт в Москве с августа 1989 года, начинает работу над новым альбомом. Об этом в среду, 6 марта, сообщил в беседе с ТАСС лидер группы Джон Бон Джови.

По его словам, работа над альбомом начнется в субботу, 9 марта, в столице американского штата Теннеси Нэшвилле. Предполагается, что до июня музыканты запишут 23 новые песни.

«Названия для альбома пока нет. Сейчас это просто подборка песен, но я очень рад тому, что они есть. Пока это лишь записи на моем смартфоне: я пою песни на телефон, и получается запись плохого качества. Как только группа соберется, я покажу им эти песни, и начнется работа», — сказал Бон Джови.

В ноябре 2018 года участники Bon Jovi рассказали о сюрпризах, которые команда готовит для выступления в Москве в 2019 году. Фронтмен группы Джон Бон Джови отметил, что новый концерт будет сильно отличаться от выступления 1989 года на первом в СССР рок-фестивале Moscow Music Peace Festival с участием зарубежных команд мирового масштаба.

Bon Jovi стали первой группой, которой правительство СССР официально разрешило выступить на мероприятии. Альбом коллектива New Jersey был выпущен звукозаписывающей компанией «Мелодия», чего не удавалось сделать ни одной другой зарубежной группе.

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