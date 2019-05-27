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В Санкт-Петербурге трех врачей осудили за взятки

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В Санкт-Петербурге суд приговорил трех врачей Северо-Западного научного центра гигиены и общественного здоровья Роспотребнадзора к условным срокам и штрафу за взяточничество. Об этом 27 мая сообщает ТАСС.

Выяснилось, что за определенную плану «находили» у пациентов профессиональные заболевания, которыми те не страдали. Таким образом люди могли получить на работе материальное пособие в размере до 60 минимальных зарплат или потребовать от работодателя возместить ущерб, нанесенный здоровью.

Уточняется, что врач-хирург отделения медицинской профилактики Алексей Попов и заместитель главврача клиники центра по медицинской части Елена Лашина получили по четыре года условно с испытательным сроком два года, а главному врачу клиники профпаталогий центра Софии был назначен штраф в размере 1,2 млн рублей.

Всего медработники получили три взятки на общую сумму 260 тыс. рублей.

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