Дело возбуждено в отношении замминистра сельского хозяйства Кубани

Уголовное дело возбуждено в отношении заместителя министра сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края и начальника управления развития малых форм хозяйствования и сельскохозяйственной кооперации ведомства. Следствие подозревает чиновников в получении взятки с использованием служебного положения в особо крупном размере и посредничестве во взяточничестве (ч. 6 ст. 290, ч. 4 ст. 291.1 УК РФ).

Подозреваемый замминистра с октября 2017 года был председателем конкурсной комиссии по отбору участников программы по развитию сельского хозяйства Кубани. «В соответствии с данной программой сельскохозяйственным потребительским кооперативам предоставлялись гранты на развитие материально-технической базы», — говорится в сообщении на сайте Следственного Комитета РФ в понедельник, 20 мая. В феврале 2019 года глава одного из кооперативов обратилась в ведомство за субсидией.

Начальник управления развития малых форм хозяйствования данного министерства сообщил, что ей могут оказать содействие при условии передачи ему денежных средств в сумме 4 млн рублей, которые впоследствии он передаст заместителю министра сельского хозяйства — председателю конкурсной комиссии.

Женщина обратилась с заявлением в правоохранительные органы. 30 апреля мужчина встретился с ней и получил 4 млн рублей, а вечером того же дня передал их замминистра.

«Дальнейшие действия подозреваемых были пресечены оперативными сотрудниками УЭБ и ПК ГУ МВД России по Краснодарскому краю», — отметили в СКР. Замминистра и его подчиненный задержаны, следствие намерено ходатайствовать об их аресте.

Ранее в мае Басманный суд Москвы 17 мая арестовал до 15 июля главу Докузпаринского района Дагестана Абдурагима Алискерова. Его обвиняют в передаче взятки в размере 23 млн рублей.