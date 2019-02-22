Тюменского травматолога будут судить за липовые справки призывникам

Суд за получение взяток от призывников ждет тюменского травматолога. Об этом в пятницу, 22 февраля, сообщает «Комсомольская правда».

Врач, прикомандированный в медкомиссию областного военкомата, через посредника получал за необоснованные заключения деньги от призывников или их родителей.

По мнению следствия, за два года травматолог получил 485 тыс. рублей от четырех человек.

Последний призывник дал взятку уже под контролем правоохранительных органов.

12 февраля в Амурской области возбудили два уголовных дела по получению взятки должностным лицом в крупном размере. Фигурантами по делу проходят жительница Благовещенска и сотрудник управления Росреестра Амурской области.