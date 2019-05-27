Генпрокурор Украины отказался уйти в отставку по требованию Зеленского

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что не покинет свой пост до выборов в Верховную раду и формирования нового парламента.

После выборов, назначенных на 21 июля, Луценко намерен «уйти в политику, к людям».

«Я считаю, что мое задание — вместе с коллегами из правоохранительных органов провести еще не только честные президентские, а честные парламентские выборы, после чего я пойду в политику не в списках любых партий, а к людям, с которыми буду работать над своим видением развития Украины», — сказал генпрокурор в эфире телеканала ICTV в понедельник, 27 мая.

Он отметил, что покинет должность после того, как будут сформированы новые органы власти и «это дело будет в надежных руках».

20 мая президент Украины Владимир Зеленский в ходе выступления в Верховной раде по случаю своей инаугурации призвал в течение двух месяцев отправить в отставку генпрокурора страны, главу Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Грицака и министра обороны Степана Полторака. Последний уволился в тот же день.

Тем не менее Луценко ранее неоднократно отмечал, что не готов покидать пост, так как при нем генпрокуратура якобы начала работать очень эффективно.