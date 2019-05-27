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Зеленский впервые посетил Донбасс в качестве президента

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Президент Украины Владимир Зеленский посетил позиции ВСУ в Донбассе впервые после вступления в должность главы государства. Об этом 27 мая сообщила его пресс-служба.

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Отмечается, что Зеленский побывал в подконтрольных Киеву станице Луганской и населенном пункте Счастье. Там он обсудил с военными обеспечение техникой и жильем, а также их быт и питание, отметив, что все это следует улучшить.

«Побывал на передовой, в частности, на посту наблюдения и блиндажах. Ближайшая позиция противника — 400 м», — говорится в сообщении.

После избрания на пост президента Зеленский отмечал, что урегулирование конфликта в Донбассе станет основным вопросом, над которым будет работать новая администрация.

При этом в качестве одного из способов прекращения военных действий и возвращения юго-востока под контроль Киева он назвал широкомасштабную «информационную войну».

После госпереворота на Украине в 2014 году новые власти начали военную операцию против жителей Донбасса, которые не согласились с итогами майдана и объявили о создании независимых Донецкой и Луганской народных республик.

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