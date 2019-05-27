Роскомнадзор станет учредителем Координационного центра доменов.RU/.РФ

Роскомнадзор станет одним из учредителей Координационного центра (КЦ) доменов .RU/.РФ. Об этом 27 мая сообщает «РИА Новости» со ссылкой на проект распоряжения правительства, опубликованный на портале нормативно-правовых актов.

«Во исполнение пункта 4 статьи 14.2 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» определить, что функции и полномочия учредителя автономной некоммерческой организации «Координационный центр национального домена сети Интернет» от имени РФ осуществляет Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций», — отмечается в документе.

Как пояснил директор КЦ доменов .RU/.РФ Андрей Воробьев, вхождение надзорного органа в состав учредителей организации следует из текста нового закона об устойчивом Рунете. В Минкомсвязи комментировать информацию отказались.

Координационный центр создали в 2001 году. Среди его учредителей — общественно-государственное объединение «Ассоциация документальной электросвязи», «Союз операторов Интернет», региональная организация «Центр интернет-технологий» и российский НИИ развития общественных сетей (РосНИИРОС). В 2015 году учредителями КЦ стали Минкомсвязь и Институт развития интернета.

1 мая президент России Владимир Путин подписал закон об обеспечении устойчивой работы российского сегмента интернета в случае отключения от глобальной инфраструктуры. Документ, в частности, предусматривает создание при Роскомнадзоре центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования. Он будет обеспечивать доступность услуг связи в РФ при любых «экстраординарных» ситуациях.

Законопроект об устойчивой работе российского сегмента интернета, в случае если он будет отключен от глобальной инфраструктуры Сети, был внесен в Госдуму 14 декабря.