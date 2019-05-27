Минздрав внедрит новые способы диагностики рака с помощью жидкостной биопсии

Российские специалисты разрабатывают новые методы диагностики онкологических заболеваний на основе жидкостной биопсии. Это молекулярно-генетическое исследование крови человека с выявлением микро-ДНК или микро-РНК опухолевой ткани. Об этом в интервью «Известиям» сообщила министр здравоохранения Вероника Скворцова.

Глава ведомства рассказала, что для диагностики и успешного лечения рака исследовать нужно не только кровь пациента, но и ткань самой опухоли, поскольку с течением болезни опухоль может видоизменяться.

Министр отметила, что генетическая структура даже одного и того же рака различна у разных людей, поэтому в перспективе лечение онкологических заболеваний должно стать полностью индивидуализированным.

«Это так называемая медицина 4 «П»: предиктивная (прогнозная), профилактическая, персонализированная и партисипативная, то есть подразумевающая активное вовлечение самого человека в его лечение и заботу о здоровье», — сказала Скворцова.

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