Прямой эфир

Минздрав внедрит новые способы диагностики рака с помощью жидкостной биопсии

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российские специалисты разрабатывают новые методы диагностики онкологических заболеваний на основе жидкостной биопсии. Это молекулярно-генетическое исследование крови человека с выявлением микро-ДНК или микро-РНК опухолевой ткани. Об этом в интервью «Известиям» сообщила министр здравоохранения Вероника Скворцова.

Внутреннее излучение: рак будут лечить радиоактивными капсулами
В России провели первую радиоэмболизацию неоперабельной опухоли печени

Глава ведомства рассказала, что для диагностики и успешного лечения рака исследовать нужно не только кровь пациента, но и ткань самой опухоли, поскольку с течением болезни опухоль может видоизменяться.

Министр отметила, что генетическая структура даже одного и того же рака различна у разных людей, поэтому в перспективе лечение онкологических заболеваний должно стать полностью индивидуализированным.

«Это так называемая медицина 4 «П»: предиктивная (прогнозная), профилактическая, персонализированная и партисипативная, то есть подразумевающая активное вовлечение самого человека в его лечение и заботу о здоровье», — сказала Скворцова.

Подробнее читайте в свежем выпуске газеты «Известия» от 28 мая 2019 года

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Ученые создали способ выявления рака мочевого пузыря на ранней стадии
Врачам в Башкирии будут платить премии за раннее выявление рака

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017