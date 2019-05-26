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Ученые создали способ выявления рака мочевого пузыря на ранней стадии

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Фото: Depositphotos
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Новый способ диагностики рака мочевого пузыря, в том числе на ранней стадии, разработали российские ученые совместно с коллегами из Португалии и Франции. Тест основан на выявлении фрагментов мутационной версии гена TERT.

Вместе с обрывками ДНК из погибших атипичных клеток они были обнаружены в составе мочи, крови и новообразований пациентов. В результате был создан комплекс, который позволяет находить в биологических материалах необходимые фрагменты дезоксирибонуклеиновой кислоты, которые сигнализируют о наличии онкологического заболевания, пишет EBioMedicine.

Отмечается, что новый способ позволяет обнаружить даже одну умершую раковую клетку среди сотен здоровых.

6 февраля онкологи назвали причину роста заболеваемости раком кожи в России. По их словам, это связано с появлением у граждан страны возможности отправляться на отдых в жаркие страны и загорать в любое время года.

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