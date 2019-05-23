Названы самые распространенные причины развития рака

Специалисты Университета Тафтса (США) назвали самые распространенные причины развития рака. По их словам, в первую очередь это неправильное питание и употребление алкоголя, сообщает LiveScience.

Ученые проанализировали данные двух масштабных исследований о пищевых привычках американцев и, используя компьютерную модель, сопоставили их со статистикой по зарегистрированным в США случаям диагностирования рака за 2015 год. Оказалось, что за выбранный год около 80 тыс. новых случаев выявления рака были связаны с неправильным питанием, примерно столько специалисты связали с регулярным употреблением алкоголя.

По словам исследователей, на развитие онкологии может влиять недостаточное количество цельного зерна, фруктов, овощей и молочных продуктов в пище, а также злоупотребление переработанным мясом.

21 мая главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн рассказал, какие факторы повышают риск развития раковых опухолей.