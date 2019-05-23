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Врачам в Башкирии будут платить премии за раннее выявление рака

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Врачи в Башкортостане будут получать стимулирующие выплаты за выявление у пациентов онкологических заболеваний на ранней стадии. Сумма премии составит не менее 5 тыс. рублей.

Распоряжение изыскать средства на стимулирующие выплаты дал врио главы Башкортостана радий Хабиров. В министерстве здравоохранения республики пояснили, что врачи располагают всеми необходимыми средствами, чтобы выявлять раковые заболевания на ранних стадиях. По словам экспертов, если злокачественные образования диагностировать на начальной стадии, то есть большие шансы на спасение пациента. При позднем выявлении рака медицина бессильна.

Премирование врачей направлено на реализацию нацпроекта «Здравоохранение», в который подпрограммой входит борьба с онкологическими заболеваниями. Постановление о стимуляции медиков вступит в силу с 1 июля 2019 года, уточняет «ИА «Башинформ».

Ранее сообщалось, что по итогам первых месяцев 2019 года смертность в Башкортостане снизилась на 0,5%.

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