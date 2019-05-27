В ФСБ назвали объемы изъятых на госгранице запрещенных грузов и веществ

Пограничники изъяли в 2018 году из незаконного оборота более 400 кг наркотических средств. Об этом рассказал руководитель погранслужбы ФСБ России генерал армии Владимир Кулишов.

В интервью «Российской газете» от 27 мая он указал на сохранение рисков контрабанды наркотиков на российско-украинском и российско-китайском участках, прибалтийском направлении. По словам главы службы, также в прошлом году предотвращен ввоз в РФ более 10 тыс. т различных грузов, подпадающих под действие специальных экономических мер.

В большей части случаев перемещение через границу товаров и грузов, включая санкционную продукцию, идет на границах с Украиной, Литвой, Абхазией, Китаем и Казахстаном, уточнил он.

Помимо этого, Кулишов рассказал, что погранслужба за год выявила свыше 1,1 тыс. лиц с признаками причастности к террористической деятельности. Около 5 тыс. россиян находятся в горячих точках на Ближнем Востоке, при этом часть из них намерена вернуться в страну.