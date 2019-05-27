Глава Генштаба ВС России встретился в Москве с японским коллегой

Сотрудничество генеральных штабов России и Японии будет способствовать дальнейшему укреплению доверительных отношений двух стран, заявил начальник российского Генштаба, первый заместитель министра обороны Валерий Герасимов, приветствуя начальника главного штаба сухопутных сил самообороны Японии Горо Юаса.

Герасимов подчеркнул, что Россия придает большое значение предстоящим переговорам двух стран по развитию российско-японского сотрудничества в военной сфере, а также организации и проведению на регулярной основе совместных мероприятий боевой подготовки, сообщает телеканал «Звезда» в понедельник, 27 мая.

Юас отметил в свою очередь, что намерен приложить большие усилия для развития контактов с российской армией. «Я думаю, что нынешнее мероприятие является очень важным, потому что Россия — наша соседняя страна, войска РФ и силы самообороны Японии находятся рядом друг с другом. И я намерен прилагать большие усилия к развитию контактов между нами», — цитирует Юаса ТАСС.

Встреча прошла перед запланированными в Токио российско-японскими консультациями глав оборонных и внешнеполитических ведомств в формате «2+2».

Ранее 27 мая президент США Дональд Трамп стал первым иностранным лидером, которого принял в своей резиденции новый японский император Нарухито. Встреча состоялась в императорском дворце в Токио.