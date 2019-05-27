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Трамп встретился с новым императором Японии

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Фото: REUTERS/Jonathan Ernst
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Американский президент Дональд Трамп стал первым иностранным лидером, которого принял в своей резиденции новый японский император Нарухито.

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Встреча состоялась в императорском дворце в Токио в понедельник, 27 мая. Как сообщает ТАСС, Дональда Трампа и его супругу Меланью перед входом приветствовал почетный караул сил самообороны Японии. Позже президент и первая леди направились в «Бамбуковый зал», где японский монарх обычно принимает иностранных гостей.

59-летний император Нарухито унаследовал японский престол от своего отца Акихито, который в возрасте 85 лет решил уйти на покой. Несмотря на то, что по закону монарх должен находиться на престоле пожизненно, для Акихито было сделано исключение.

Полномочия перешли к новому правителю страны 1 мая. Нарухито стал 126-м императором династии, которая, по преданиям, никогда не прерывалась.

Накануне американский и японский лидеры, Дональд Трамп и Синдзо Абэ, сыграли в гольф в загородном клубе Mobara Country Club в японской префектуре Тиба. Компанию первым лицам составлял известный японский гольфист Исао Аоки.

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