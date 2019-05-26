Трамп и Абэ сыграли в гольф в пятый раз

Американский и японский лидеры Дональд Трамп и Синдзо Абэ сыграли в гольф в загородном клубе Mobara Country Club в японской префектуре Тиба в воскресенье, 26 мая.

«Прямо сейчас будем играть в гольф с Синдзо Абэ. Япония любит эту игру», — написал Трамп в Twitter перед началом.

Как сообщает агентство ТАСС со ссылкой на министерство иностранных дел Японии, к политикам в качестве почетного гостя был приглашен известный японский гольфист Исао Аоки.

Позже в этот же день Трамп и Абэ планируют посетить матч по сумо. Как ожидается, президент США вручит победителю специальный кубок, изготовленный по заказу американского правительства.

Трамп и Абэ являются большими поклонниками гольфа. Как отмечает агентство, они играют в него вместе уже в пятый раз. В прошлый раз лидеры встречались в «Национальном гольф-клубе Трампа» 27 апреля во время визита Абэ в США.