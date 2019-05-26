Прямой эфир

Трамп и Абэ сыграли в гольф в пятый раз

0
Фото: REUTERS/Kyodo
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Американский и японский лидеры Дональд Трамп и Синдзо Абэ сыграли в гольф в загородном клубе Mobara Country Club в японской префектуре Тиба в воскресенье, 26 мая.

«Прямо сейчас будем играть в гольф с Синдзо Абэ. Япония любит эту игру», — написал Трамп в Twitter перед началом.

Как сообщает агентство ТАСС со ссылкой на министерство иностранных дел Японии, к политикам в качестве почетного гостя был приглашен известный японский гольфист Исао Аоки.

Позже в этот же день Трамп и Абэ планируют посетить матч по сумо. Как ожидается, президент США вручит победителю специальный кубок, изготовленный по заказу американского правительства.

Трамп и Абэ являются большими поклонниками гольфа. Как отмечает агентство, они играют в него вместе уже в пятый раз. В прошлый раз лидеры встречались в «Национальном гольф-клубе Трампа» 27 апреля во время визита Абэ в США.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Трамп не испугался пусков ракет в КНДР
Трамп огорчился из-за отставки Мэй

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017